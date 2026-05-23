Elezioni amministrative 2026: MONZAMBANO

MONZAMBANO A Monzambano il sindaco uscente Giorgio Cappa punta invece al terzo mandato consecutivo con la lista “Cantiere Monzambano”, che governa il paese dal 2015. Nella squadra figurano diversi amministratori già presenti nell’attuale maggioranza, a conferma della volontà di dare continuità all’azione amministrativa portata avanti negli ultimi anni. A contendergli la guida del Comune sarà il 38enne ingegnere ambientale Giordano Bruno Butturini con “Ora per Monzambano”, lista completamente rinnovata che pone particolare attenzione ai temi ambientali e della sostenibilità.
Le Liste
Per il candidato sindaco Giorgio Cappa
Cantiere Monzambano
Daniela Bettoni
Silvano Bompieri
Andreana Bucolo
Andrea Codognato
Lorena Foroni
Simone Manera
Roberto Micheli
Filippo Parmiggiani
Davide Raja
Daria Rossi
Linda Stefanoni
Vittorio Terzano
Per il candidato sindaco Giordano Bruno Butturini
Ora per Monzambano
Giorgia Chieregatti
Luigi Bravi
Michele Marcolini
Giorgia Dalmolin
Rachele Mazzi
Simone Bertagna
Luca Caramori
Fausto Bianchera
Mario Polato
Marco Pezzini
Fabiana Guandalini
Iacopo Braga
Come si vota?
Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per il turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Fac-simile scheda di voto Comune di Monzabano