Contrattazione sociale: Brescia locomotiva lombarda, Mantova leader in politiche di genere e Pnrr

MANTOVA – Mappa della contrattazione sociale in Lombardia: la provincia di Brescia si conferma il territorio più attivo, mentre Mantova brilla per la varietà dei temi strategici affrontati. Il report 2025 dello SPI CGIL evidenzia una forte concentrazione nel Bresciano, dove sono stati siglati ben 109 documenti (il 41% del totale regionale), con una copertura della popolazione residente vicina all’80% e un primato assoluto nelle politiche per la terza età (59% delle intese regionali).

Al secondo posto per volumi si posiziona Mantova con 32 documenti firmati e una copertura di due terzi della popolazione. Il territorio mantovano si distingue per la qualità dei contenuti, intercettando la quota maggioritaria di accordi regionali su Politiche di genere (54%), Politiche ambientali (49%), PNRR (48%) e Urbanistica (44%). Buone performance anche per Pavia (18 documenti) e Lodi (17), quest’ultima particolarmente attiva su transizione energetica e politiche di genere.