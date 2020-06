MANTOVA Sono sei i contagi in più rispetto a ieri per un totale di 3284. I casi in più sono segnalati a San Giovanni del Dosso, San Giorgio Bigarello, Porto Mantovano (+2), Borgo Mantovano, Roverbella, Viadana, Ponti sul Mincio e Dosolo. Segno meno per Suzzara, Motteggiana e Castiglione delle Stiviere.