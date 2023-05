Castel Goffredo – La giunta, Posenato: “Volti noti affiancati da giovani competenti”

Castel Goffredo Tutto come previsto e soprattutto come promesso prima delle elezioni. Gli assessori della nuova giunta di Castel Goffredo sono stati nominati conciliando il numero di preferenze ma anche le competenze necessarie per gestire meglio il Comune.

Gestione che verrà portata avanti anche grazie a quei giovani che hanno portato alla vittoria della lista Progetto civico e all’elezione del sindaco Alfredo Posenato. «Volti già conosciuti perché hanno fatto parte della mia amministrazione di 10 anni fa o che sedevano tra i banchi della minoranza nella passata amministrazione – spiega Posenato -. Ad ognuno di essi sono stati assegnati assessorati o deleghe confacenti alle competenze che li contraddistinguono. Questi poi saranno affiancati da altre persone che sono stati premiati dagli elettori e che hanno contribuito all’ascesa del gruppo. Si tratta soprattutto di giovani, perché crediamo sia giusto dare modo alle nuove generazioni di crescere e di fare esperienza per essere pronte ad amministrare Castel Goffredo nel prossimo futuro. Ho tenuto per me, oltre a quelle deleghe che sono strettamente di competenza del sindaco come la sicurezza, anche la delega inerente alle attività produttive. Oltre infatti ad avere un particolare interesse per questo settore, dovuto al mio passato, voglio anche cercare nei cinque anni a seguire di riportare il nostro comune a primeggiare. Avrò anche al delega alle frazioni, incarico che mi sta molto a cuore. Io non sono di Castel Goffredo, ma come promesso in campagna elettorale sarà mio primario obiettivo tener conto, in egual modo, delle necessità di tutti i cittadini. Tra le prime azioni che metterò in campo, a fronte anche di quello che sta accadendo in questi giorni in Emilia Romagna, sonn la cura e l’attenzione al territorio – conclude il primo cittadino -. Cercheremo, infatti, di portare avanti interventi e progetti in un ottica di salvaguardia delle aree verdi e dei corsi d’acqua».

Ecco nel dettaglio l’elenco dei membri della giunta e delle deleghe a loro assegnate:

– Davide Ploia, oltre a ricoprire il ruolo di vice sindaco, avrà le deleghe ai lavori pubblici, all’urbanistica, al patrimonio, alla viabilità, alle associazioni e cittadinanza attiva.

Giovanna Boschetti, deleghe alla scuola, educazione e cultura ( affiancata da Stefano Scutteri), comunicazione (affiancata da Nicola Bacchetti), informatizzazione.

– Marco Maggi. deleghe all’ ecologia ambiente e decoro urbano (affiancato da Sara Ubertini), all’energia (affiancato da Annibale Vareschi), sport e politiche giovanili (affiancato da Denis Boldi, Marco Faganelli, Alessio Paganini), eventi e manifestazioni, turismo e commercio.

– Mariangela Gialdini, deleghe alle politiche sociali (affiancata da Marta Gorgaini), alle pari opportunità, alla mediazione culturale (affiancata da Daouia Bahaddou), alla famiglia.

– Fabio Marzocchi, deleghe al bilancio e tributi.

– Alfredo Posenato, deleghe alla sicurezza e protezione civile, al personale, alle attività produttive, all’agricoltura e alla santà (affiancato da Sara Ubertini), al rapporto con le frazioni.

– Annibale Vareschi, delega agli affari istituzionali e al personale, alla ricerca bandi finanziamento pubblico e pnrr, alla comunità energetiche rinnovabili. (sa.ca)