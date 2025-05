Controlli dei carabinieri: denunce e sequestri di droga e anche un coltello

MANTOVA Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Mantova hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio cittadino, finalizzato alla sicurezza delle aree urbane, con particolare attenzione alla zona compresa tra i Giardini Nuvolari e l’area commerciale Esselunga ed a quella compresa tra i Giardini Viola, la Piazza Martiri di Belfiore e Corso della Libertà, in attuazione di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dell’operazione, che ha visto impegnate numerose pattuglie dell’Arma, un 26enne algerino, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 17 cm e di una modica quantità di cocaina, per cui è stato denunciato alla all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Mantova per detenzione di stupefacente ai fini di uso personale. Lo stesso giovane, risultato gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Viadana, è stato segnalato al Giudice che aveva emesso la misura per i relativi provvedimenti.

Un 26enne italiano, invece, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in stato di alterazione alcolica, con un tasso di oltre 1,50 g/L. Pertanto, i Carabinieri lo hanno deferito alla Procura della Repubblica di Mantova procedendo al ritiro della patente per la successiva sospensione.

Due uomini, rispettivamente di 48 e 46 anni, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova rispettivamente per i reati di appropriazione indebita e di ricettazione poiché il primo, in qualità di autotrasportatore, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre prelevava 35 litri di carburante dal mezzo affidatogli dalla sua azienda, per poi venderlo illecitamente al secondo al prezzo di euro 1 (uno) al litro.

Infine, i Carabinieri, in seguito ai numerosi controlli effettuati, hanno sorpreso altri tre giovani, rispettivamente un 32enne, un 21enne ed un 16enne, in possesso di modiche quantità di hashish e di marjuana, per cui sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova per detenzione ai fini dell’uso personale di sostanze stupefacenti.