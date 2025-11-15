Controlli del territorio: i carabinieri denunciano quattro persone

MANTOVA Continuano i controlli del territorio operati dai Carabinieri della Compagnia di Mantova. Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, i Carabinieri hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. I militari sono stati coadiuvati personale della Guardia di Finanza.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie sia in uniforme che in abiti civili. L’attenzione del team interforze si è concentrato particolarmente nell’area compresa tra i giardini Nuvolari e l’area commerciale Esselunga, nonché nei pressi ed all’interno del supermercato Esselunga.

Sono state controllate complessivamente 62 persone. Numerosi sono stati i pattugliamenti all’interno del supermercato “Esselunga”, effettuando passaggi all’interno delle corsie e prendendo contatti con i dipendenti.

Un 32enne residente a Castelbelforte è stato denunciati all’Autorità Giudiziaria perché è stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 57 cm.

Un 29enne del Benin è stato denunciato per aver fornito ai Carabinieri false generalità durante il controllo.

Un 26enne di San Giorgio Bigarello ed un 26enne di Porto Mantovano sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova come assuntori di sostanze stupefacenti. I due ragazzi sono stati trovati in possesso di uno spinello e di 0,55 grammi di hashish.

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato nel comune di Castel d’Ario, al fine di prevenire ed eventualmente contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. Sono state identificate dai Carabinieri 20 persone.

Un indiano 28enne domiciliato a Castel d’Ario è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali. Il soggetto colpiva un connazionale causandogli un ematoma alla tempia sinistra.

Un 52enne di Roncoferraro è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché a seguito di un controllo è risultato condurre il veicolo in stato di ebbrezza alcolica: 1,92 g/l il risultato conseguito. Inoltre è risultato positivo anche al test per l’assunzione di cocaina.