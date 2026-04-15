Come curare le “malattie” della Sanità: convegno venerdì all’Università di Mantova

MANTOVA – Le criticità dei servizi sanitari regionali: carenza dei medici di famiglia, lunghi tempi delle liste di attesa e sovraffollamento al Pronto soccorso. Questi temi verranno affrontati da esperti al convegno su “La sanità e il cittadino” che si terrà venerdì 17 dalle 10 nella sala consiliare dell’Università in via Scarsellini 2.

Le relazioni saranno affidate a Doriana Bertazzo per quanto riguarda la carenza dei medici di famiglia, a Mario Melazzini Dg del welfare della Regione, che illustrerà il nuovo modello del Centro unico di prenotazione. Nicola Taurozzi primario emerito e promotore dell’evento tratterà del nuovo modello di riorganizzazione dei Pronto soccorso con i Caum (centri assistenza urgenze minori) fuori dai Ps nelle strutture della medicina territoriale. Francesco Rastrelli della Federazione degli Ordini farmacisti tratterà del ruolo della farmacia nelle cure primarie.

Interverranno fra gli altri anche Mattia Palazzi sindaco di Mantova, Carlo Bottani presidente della Provincia.