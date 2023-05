Beach volley giovani – Gli Allievi del Falcone di Asola staccano il pass per i Regionali

CURTATONE/ASOLA Il Falcone di Asola ha vinto i Giochi Studenteschi e si è qualificato per il Campionato Regionale di beach volley. Lunedì 29 a Cellatica sfideranno gli Istituti più forti della Lombardia. Venerdì 12 si sono svolti i campionati provinciali all’Oasi Boschetto. All’evento, per la categoria Allievi/e, si sono presentati 11 istituti, ciascuno dei quali aveva la possibilità di portare 4 formazioni (due maschili e due femminili). L’Istituto Giovanni Falcone di Asola si è presentato con con 4 team. Squadra A: Penci Mattia, Arcari Matteo, Brunello Nicola e Salvagni Mario. Squadra B: Fasani Omar, Riccardo Ceriali, Simone Chiari e Davide Pinelli. Squadra C: Marchi Marta, Timus Genes Theodora, Tonini Giulia e Barbieri Giada. Squadra D: Pasetti Asia, Ceccarelli Elisa e Volpato Beatrice. Il torneo si è svolto in due gironi: uno principale e uno per i ripescaggi. In questo modo, una squadra che subisce una sconfitta ha una seconda possibilità di arrivare in finale. La prima delle squadre del Falcone a scendere in campo è stata la B, che ha battuto il Galilei. In seguito hanno perso col Belfiore. Nei ripescaggi ha battuto di nuovo l’istituto Galilei, per poi purtroppo riportare una seconda e definitiva sconfitta contro l’istituto Manzoni. La formazione A ha battuto l’istituto Fermi, il Belfiore e lo Strozzi. In finale ha piegato ancora il Fermi. Penci, Brunello, Arcari e Salvagni i campioni. Per quanto riguarda le formazioni femminili, la squadra D, dopo aver affrontato 8 incontri, ha tenuto testa al Fermi, per poi cedere 2-1. In conclusione, il Falcone di Asola ha portato a casa il primo posto nella categoria Allievi e il secondo e terzo posto nella categoria Allieve.