Radiologia, prestazioni straordinarie all’ospedale OglioPo

CREMONA Anche presso l’ASST di Cremona prosegue con successo l’iniziativa promossa da Regione Lombardia per il contenimento delle liste di attesa. Nel mese di agosto, infatti, gli ospedali di Cremona e Oglio Po offriranno in totale oltre sessanta ore di prestazioni diagnostiche aggiuntive. Il calendario con gli appuntamenti straordinari è già disponibile, chi ha necessità può prenotare mammografie, TAC (con e senza mezzo di contrasto) e risonanze magnetiche anche in orario serale o notturno.

All’Ospedale di Cremona saranno offerte 32 ore in più, per effettuare esami diagnostici in orario serale e festivo. All’Oglio Po 31 ore extra, suddivise tra sabato e orario notturno (20-24). Di seguito il calendario completo.

IMPORTANTE

L’iniziativa è rivolta esclusivamente a residenti e domiciliati in Regione Lombardia.

COME PRENOTARE

Per prenotare basta contattare il numero verde regionale 800 638638 (dal lunedì al sabato ore 8-20)

Oppure recarsi agli sportelli CUP di Cremona (Largo Priori 1, (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, sabato dalle 7.30 alle 12) o dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (Via Staffolo 51, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30).