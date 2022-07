Covid: ricoveri stazionari ma tornano i pazienti in rianimazione

MANTOVA stabile il numero di persone ricoverate per Covid nelle strutture di Asst Mantova. Erano 53 ieri, i pazienti nei vari reparti; cinque in meno rispetto alle 24 ore precedenti e altrettanti in meno rispetto a una decina di giorni fa, lo scorso 18 luglio, data dell’ultimo aggiornamento a nostra disposizione. Nel dettaglio sono scesi da 26 a 16 (dal 40,6% al 30,2%) i ricoverati incidentali, ovvero pazienti che erano ricoverati per altre patologie che sono risultati positivi al Covid. Sono invece tornati ad essere occupati i letti della rianimazione Covid che lo scorso 18 luglio risultavano vuoti: due pazienti ieri (ma il giorno precedente erano tre). Invariato nell’arco delle 24 ore il numero di persone ricoverate in terapia semintensiva (Utir): quattro. Sono invece complessivamente 27 i ricoverati nei reparti di area per pazienti acuti, mentre sono 4 quelli in area sub-acuti. Resta di fatto alta, nonostante la flessione rispetto alla scorsa settimana, la percentuale di ricoveri per casi incidentali di Covid e torna purtroppo a crescere anche il numero dei decessi per Covid nella nostra provincia. Sono infatti venti le vittime mantovane del virus da inizio mese. Ora il conto totale è di 1877 decessi nella nostra provincia da inizio pandemia. In attesa degli aggiornamenti del report mensile di Ats Val Padana, resta il dato in base al quale fino ad ora il 90% delle vittime del virus appartiene a una fascia d’età superiore ai 70 anni. Il tasso di mortalità della quarta ondata, quella caratterizzata da Omicron è pari 1.8, di gran lunga inferiore ai tassi delle precedenti ondate.