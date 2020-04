AIFA approva il protocollo sull’uso dell’eparina

MANTOVA È stato approvato da Aifa-Agenzia Italiana del farmaco il protocollo terapeutico per l’uso dell’eparina nei pazienti Covid. Sulla base dei riscontri autoptici e della letteratura finora esistente, gli specialisti dell’ASST hanno condiviso con altri centri lombardi e italiani alcune indicazioni sul ricorso a un dosaggio integrativo di anticoagulante. Il documento prevede l’impiego del farmaco per la profilassi di trombosi ed embolie che si possono manifestare come complicanze del coronavirus.

Il comitato scientifico che lo ha elaborato è coordinato da Stefano Pirrelli, direttore della Chirurgia Vascolare di ASST Mantova. Ne fanno parte i direttori di Terapia Intensiva, Pronto Soccorso, Medicina Trasfusionale, Cardiologia, Radiologia, Laboratorio, Medicina Generale. Il protocollo riguarda il trattamento appropriato, nonché il monitoraggio dello stato di coagulabilità del paziente attraverso analisi ematochimiche e radiologiche.