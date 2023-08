Castel Goffredo, il Madera chiuso per 10 giorni

CASTEL GOFFREDO Nella giornata del 07 agosto 2023 il Comando Stazione Carabinieri di Castel Goffredo ha provveduto a notificare, a noto imprenditore della zona, provvedimento di sospensione per la durata di giorni 10 della licenza del locale notturno da questi gestito, ai sensi dell’art. 100 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Mantova ed avente effetto dissuasivo al fine di interrompere il protrarsi di una situazione socialmente pericolosità e nel contempo, di prevenire il reiterarsi eventi di tal genere, è scaturito dalla segnalazione dei Carabinieri di quel centro, a seguito di episodi di disordine occorsi tra gli avventori, non per ultimo un accoltellamento verificatosi il 23 luglio 2023, venendo così a costituire pericolo per l’incolumità pubblica.