MANTOVA – Con il titolo “Il Cyberbullismo: dalla prepotenza invisibile alla consapevolezza digitale” si svolgerà venerdì 23 aprile, dalle 10 alle 12.30 il webinar organizzato dal Dipartimento Politico Sociale di Unicollege Ssml di Mantova, in collaborazione con Legal Hackers e Rotary Club Mantova. Con lo sviluppo esponenziale dei social media, si verificano infatti sempre più fenomeni di violenza mediatica tra i giovani che ne fanno uso. Nell’ambito del webinar, l’attuale ed interessante tema sarà osservato e analizzato da più punti di vista con un confronto tra le opinioni dei diversi oratori invitati a partecipare. La giornata inizierà con l’intervento del giornalista Rai e presidente del Rotary Club Mantova Stefano Lorelli che analizzerà il tema della tutela dei minori nella stampa e sul web. Seguirà Barbara Bononi – psicologa forense, specialista in criminologia, consulente per tribunali e procure, docente Unicollege Mantova – che tratterà delle “relazioni elettroniche”. Successivamente interverrà Luca Zardi, ispettore di polizia e responsabile della sezione polizia delle comunicazioni di Mantova, illustrando la legge numero 71 del 2017 riguardante i rischi e i pericoli del web. Concluderà, Filippo Moreschi, avvocato del foro di Mantova e co-founder di Legal Hackers Mantova, analizzando i profili penali del cyberbullismo attraverso casi pratici. Nell’ambito del webinar è prevista anche la presentazione di un progetto sul cyberbullismo da parte degli studenti dei laboratori CyberLab e MarketingLab. La conferenza sarà introdotta dal professore Turi Cervone, direttore didattico Unicollege Ssml Mantova, e dall’ingegner Sergio Serra, presidente di Unicollege Ssml. A moderare l’incontro sarà il professore Michele Borgato, coordinatore del dipartimento politico sociale di Unicollege. L’incontro, gratuito, si terrà sulla piattaforma Zoom a cui è possibile iscriversi tramite Eventbrite cercando la parola chiave “cyberbullismo”.