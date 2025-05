Dal 14 al 16 maggio lavori in via Solferino e San Martino

MANTOVA Il Comune di Mantova ha concesso alla società Depura Srl, e propri subappaltatori, l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico per eseguire dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale finalizzata all’eliminazione di ristagni di acqua piovana in via Solferino e San Martino fronte civico 6. Durante gli interventi, dal 14 al 16 maggio, vi sarà la modifica della viabilità della strada interessata da cantiere con l’istituzione del senso unico alternato regolato con semafori o movieri.

Durante gli interventi verrà collocata la segnaletica di avviso di lavori e di modifica della viabilità. Sarà garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni sui marciapiedi e l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili.

La ditta concessionaria è incaricata e responsabile dell’apposizione, manutenzione e rimozione di tutta la segnaletica di avviso necessaria.