Dal 15 luglio lavori in via Cavour

– dal 15 al 30 luglio: ripristino pavimentazioni in acciottolato di vicolo Bonacolsi. I lavori verranno eseguiti in due fasi: dal 15 al 22 luglio si interverrà tra piazza Sordello e vicolo Bonacolsi 1. Durante questa fase si potrà transitare e accedere ai passi carrai del tratto di strada non interessato. La seconda fase, dal 23 al 30 luglio, da vicolo Bonacolsi 1 a via Sant’Agnese. Durante questa fase si potrà transitare e accedere ai passi carrai del tratto di strada non interessato dai lavori passando da piazza Sordello, poiché verranno rimossi i due dissuasori posizionati tra la piazza e il vicolo.

– dal 27 luglio al 5 agosto: ripristino pavimentazioni in acciottolato di via Sant’Agnese.

Durante la posa della pavimentazione si renderanno necessari il divieto di sosta, la chiusura al traffico veicolare e verrà regolato l’accesso ai passi carrai in funzione delle fasi lavorative.