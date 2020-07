Cappellari (Lega): “Aiuti economici per superare crisi causata dall’emergenza Coronavirus”

MANTOVA E’ stata approvata in Consiglio regionale una mozione che impegna la Giunta a stanziare aiuti economici per superare la crisi del settore del trasporto pubblico non di linea causata dall’emergenza Coronavirus. «La commissione regionale Trasporti ha svolto numerose audizioni con le rappresentanze sindacali della categoria cercando di farsi parte attiva nella risoluzione delle problematiche dei taxisti. La ripresa dell’attività necessita ancora di alcuni mesi per tornare al regime pre-Covid-19 ed è necessario predisporre ulteriori misure economiche a tutela del comparto», spiega il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari. «Ecco perché, come Lega, abbiamo chiesto alla Giunta di intraprendere azioni finalizzate ad un percorso di sostegno al trasporto pubblico non di linea attraverso misure economiche specifiche in conto capitale da individuarsi, attraverso la commissione consiliare, con le rappresentanze di categoria. L’emergenza Covid-19 ha drasticamente ridotto l’attività del trasporto non di linea e anche adesso non vi sono segnali di ripresa a causa della ridotta richiesta di mobilità da parte degli utenti». «Bene le misure delle Regione, ma il Governo dov’è? Urge affrontare con velocità la questione – sottolinea l’ex tassista mantovano ed espondente della Lega cittadina Tiziano Comini – e soprattutto capire come fare per far ripartire l’utilizzo del mezzo taxi tra i cittadini. Con questo trend rischiano seriamente di sparire dal trasporto pubblico. Ed è scandaloso che ai gridi d’aiuto, purtroppo inascoltati, di una categoria essenziale per il Paese, Conte e i ministri rispondano con… i bonus per i monopattini». (ma.vin)