Corneliani. Zolezzi e Fiasconaro (M5S). Molto importanti le parole del Ministro Patuanelli.

MANTOVA Molto importanti le parole del ministro Patuanelli. Si inseriscono nella battaglia che tutti a tutti i livelli stanno portando avanti per tutelare l’azienda Corneliani e i suoi lavoratori. Ringraziamo la struttura tecnica del ministero dello sviluppo economico e in particolare il dottor Sorial che si sta occupando del prestito ponte. Siamo soddisfatti di aver, per quanto di nostra competenza, contribuito a questo e siamo consapevoli che sia necessario continuare su questa strada. Proseguiamo lo stretto contatto con il Mise.

Così Zolezzi e Fiasconaro sulle recenti dichiarazioni del Ministro allo Sviluppo Economico Patuanelli riguardo la vicenda Corneliani.