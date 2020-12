Dalla giunta di Mantova, ok a progetti di opere pubbliche per 4 milioni

MANTOVA – La giunta comunale ha approvato una serie di studi di fattibilità per opere pubbliche. Fra gli interventi, la riqualificazione di via Verdi (700mila euro), la rotatoria di via Visi all’incrocio con via Bellonci (300 mila euro), intervento propedeutico alla riqualificazione di via Amadei. Ok anche allo studio di fattibilità per riqualificare piazza Porta Giulia (400 mila euro), con nuova pavimentazione, alberature e nuova illuminazione. Sul fronte manutenzioni è passato lo studio di fattibilità della ciclabile di strada Dosso del Corso (200 mila euro) e agli interventi sul patrimonio artistico: le Fruttiere di Palazzo Te (1 milione e 300 mila euro), la copertura di palazzo San Sebastiano (130 mila euro), la palazzina Liberty dell’ex Bocciodromo (900 mila euro).