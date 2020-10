Dalla Giunta Palazzi 168mila euro per il secondo bando affitti Il fondo si rivolge a chi è in difficoltà con l’affitto causa Covid sul mercato privato

MANTOVA La Giunta Palazzi mercoledì 28 ottobre ha approvato l’apertura del bando per assegnare contributi a sostegno di chi anche a seguito delle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19, magari per la perdita del lavoro, si trova in difficoltà per il pagamento dell’affitto. Si tratta di un bando consortile e la somma impiegata da parte del Comune di Mantova è di 168.485 euro. I destinatari del contributo sono gli inquilini in locazione nel libero mercato o in alloggi pubblici a canone moderato. Devono, inoltre, essere residenti nel Comune di Mantova, non essere proprietari di alloggio e avere la residenza nell’alloggio da almeno un anno dalla data della domanda. Devono, inoltre, avere un Isee inferiore a 26mila euro. Il contributo è di un massimo di quattro mensilità e comunque non potrà superare i 1.500 euro. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario entro il 31 gennaio. Al termine del bando, che partirà il 2 novembre e che vede come termine ultimo il 30 novembre, verrà redatta una graduatoria da parte di una commissione che stabilirà gli aventi diritto al contributo. Non potranno partecipare al presente bando gli inquilini di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici, comunali o di Aler, coloro che hanno già ricevuto nel 2020 contributi con il bando precedente, emesso in maggio, o hanno ricevuto contributi dedicato alla morosità incolpevole con sfratto.

“Si tratta di un bando importante – ha evidenziato l’assessore alla Casa Nicola Martinelli – perché viene aperto in un momento particolarmente difficile per i cittadini residenti in alloggi in affitto. Il bando dà, infatti, priorità a chi è entrato in difficoltà a causa dell’emergenza Covid, in particolare a coloro che hanno perso il lavoro, hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro, hanno cessato attività libero professionali o hanno avuto malattie gravi o decessi in famiglia a causa del Covid. La casa è un diritto primario e stiamo attivando ogni iniziativa per aiutare gli inquilini al mantenimento dell’alloggio in questi difficili momenti”.

Tutte le informazioni riguardanti i requisiti per accedere ai contributi, la modulistica e la documentazione da allegare, i criteri per assegnare i contributi, i tempi per erogarli e il testo del bando si possono trovare nei prossimi giorni sulla home del sito del Comune di Mantova: www.comune.mantova,gov.it.