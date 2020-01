Archivio di stato: quattro incontri per approfondire patrimonio e ricerca

MANTOVA – Una opportunità davvero interessante è offerta dall’iniziativa degli Amici dell’Archivio di Stato di Mantova Delegazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, ossia quella di conoscere meglio i tesori storici che si trovano nell’Archivio cittadino, ma pure di poterne ususfruire al meglio per diversi tipi di ricerca. L’Archivio, che nel 2018 ha festeggiato i 150 anni di attività, contiene infatti un patrimonio documentario che dall’anno Mille arriva al XX secolo, attraverso i suoi ventotto chilometri di scaffalature. Quattro gli incontri in programma, a partire dall’8 febbraio, per avvicinarsi alla memoria, alla ricerca e alle fonti reperibili presso questa preziosa sede. Il primo appuntamento, a cura di Cecilia Tamagnini, si terrà l’8 febbraio con l’introduzione all’Archivio di Stato, alla sua opera e al suo patrimonio, con visita ai depositi storici e a quelli moderni. Il secondo incontro, è per il 15 febbraio e a cura di Anna Casotto, punta all’orientamento tra le fonti d’archivio e alla ricerca, fino alla consultazione del documento originale. Sabato 7 marzo il percorso, a cura di Anna Casotto e Cecilia Tamagnini, si orienterà sulla ricerca catastale, con particolare attenzione ai documenti del catasto teresiano di Mantova. L’ultimo incontro, il 14 marzo e curato da Franca Maestrini, farà scoprire come si conduca una ricerca genealogica, anche attraverso il portale antenati e tramite diverse banche dati. Gli appuntamenti si terranno dalle 10 alle 12 al’Archivio di Stato di via Ardigò. Info amiciarchiviodistatodimantova@gmail.com, 3663156766. (i.p.)