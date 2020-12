L’abbraccio di un paese al proprio decano: San Benedetto festeggia i 101 anni dell’ex fornaio Luigi Varoli

SAN BENEDETTO PO Un secolo (più anno) di vita portato splendidamente e ieri degnamente festeggiato, pur nel rispetto delle prescrizioni anti Covid 19: San Benedetto Po ha infatto ieri festeggiato il proprio decano Luigi Varoli: il pensionato residente nella frazione di Bardelle e da sempre titolare dello storico forno ha compiuto infatti 101 anni: «Tantissimi auguri da parte di tutta la comunità di San Benedetto Po per il traguardo raggiunto da un uomo che tanto ha dato alla sua famiglia e al suo amato paese», è stato il saluto che il sindaco Roberto Lasagna ha voluto portargli; e per Luigi, in un giorno così speciale, non è mancato quindi un tocco di emozione in più. (nico)