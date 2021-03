Derubato dell’orologio per strada

MANTOVA Ha avvicinato un anziano che stava camminando per la via e gli ha strappato dal polso l’orologio per poi darsi alla fuga in sella a una bicicletta. È successo ieri intorno alle 17.45 in viale Fiume. Vittima di questo furto con strappo un anziano residente in zona, che secondo le prime informazioni sarebbe stato aggredito da uno straniero che subito dopo si è allontanato in direzione di viale Piave. Il fatto è avvenuto a poca distanza dalla sede dell’Inps, nei pressi di un bar all’angolo fra viale Fiume e viale Carso. Sul posto sono accorso appena ricevuta la segnalazione, gli agenti della Polizia locale, il cui comando è a poche decine di metri di distanza. Stando a una prima scarna descrizione dell’aggressore, si tratterebbe di un maghrebino alto circa un metro e 80 e sui 30-25 anni. L’anziano non avrebbe riportato lesioni da questa aggressione. Lo straniero lo avrebbe avvicinato con una scusa, quindi senza alcun preavviso avrebbe afferrato il polso della sua vittima sfilandogli l’orologio. Ancora da quantificare il valore dell’orologio.