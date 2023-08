Pallavolo serie D f – Volta, ecco la rosa di coach Panizza. Lunedì 21 il raduno

Volta M. E’ stato definito l’organico della Pallavolo Volta. La compagine guidata da Nedo Panizza, vice la scorsa stagione di Fabio Tisci in serie B1, e Andrea Braghiroli sarà impegnata nella serie D lombarda. Una rosa giovanissima quella che è stata varata dalla società collinare, che dopo aver ceduto il diritto di serie A2 ha deciso di ripartire dalla D. Per completare l’organico manca un’altra schiacciatrice. La preparazione per la nuova stagione con il raduno e i primi allenamenti inizierà lunedì 21. Ancora una decina di giorni di vacanza per le giovani atlete. Il Volta è iscritto anche alla Coppa Lombardia. «L’obiettivo minimo è la salvezza – spiega il tecnico Nedo Panizza – poi si vedrà se durante la stagione la crescita delle ragazze porterà la squadra a disputare un torneo più tranquillo».

Ecco l’organico – Palleggiatrici: Nicole Mazzola e Hilary Braga. Opposti: Giulia Minoglia, Matilde Lombardi e Anna Ferri. Schiacciatrici: Sofia Copelli, Giuia Pilan e Alice Bolzacchini. Centrali: Giovanna Mori, Anita Cerani e Alice Caiola. Liberi: Giorgia Gugolati e Lia Speranzini.