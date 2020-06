Fabi, Bisio, Catalano e Dente per l’arena Bike-In

MANTOVA Sarà la città di Mantova ad accogliere la prima Arena Bike-In in assoluto. Bike-In è un progetto nato da un’idea di Fresh Agency, Live Club e Shining Production, tre realtà con un curriculum ultra-ventennale nel mondo dello spettacolo, unitesi per proporre un’alternativa concreta per il settore dell’intrattenimento dal vivo, fra i più colpiti dell’emergenza COVID19. La protagonista del progetto è la bicicletta, che permette all’utente di accedere agli spettacoli in sicurezza, partecipando da uno spazio personalizzato.

Da metà luglio a metà settembre l’Arena Bike-In, inserita nel suggestivo contesto di Campo Canoa, con affaccio sul lago, ospiterà numerosi eventi per dare vita all’estate 2020 della città lombarda.

L’iniziativa presentata da Comune e Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo si inserirà nel cartellone di Mantova Estate, nato dal Patto per la Cultura grazie alla collaborazione di oltre 70 associazioni ed enti culturali

Quattro sono al momento gli eventi prodotti e promossi da Shining Production

12 LUGLIO 2020 – NICOLO’ FABI in trio acustico con Roberto Angelini e Pier Cortese

15 LUGLIO 2020 – CLAUDIO BISIO e GIGIO ALBERTI con l’anteprima della lettura-spettacolo “Ma tu sei felice ?”

2 SETTEMBRE 2020 – DENTE – Tour estivo acustico

3 SETTEMBRE 2020 – GUIDO CATALANO – Adesso Basta Poesie e diamoci dentro

I biglietti saranno a breve disponibili on line, per l’acquisto in città sarà possibile recarsi presso il IL BOX OFFICE DI c.so Umberto I, Mantova IL VENERDì DALLE 15 ALLE 19 – SABATO DALLE 9 ALLE 13