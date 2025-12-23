Discarica abusiva sulla Legnaghese: 12 “furbetti” immortalati dalla fototrappola e multati

MANTOVA Numerose le segnalazioni di abbandono di rifiuti nel piazzale antistante il supermercato in prossimità della legnaghese. L’Unità di Polizia Amministrativa della Polizia Locale, su imput dell’Assessore Andrea Murari, ha messo in atto una intensa attività investigativa al fine di contrastare drasticamente l’abbandono di rifiuti.

La fototrappola piazzata dagli uomini del Comando di Viale Fiume ha generato numerosi fotogrammi ancora al vaglio degli agenti.

Solo nell’ultima settimana sono state smascherate e “multate” 12 persone perché abbandonavano sacchetti di rifiuti, ignari che i loro movimenti venissero immortalati dalla fototrappola.

L’attività di contrasto aveva avuto origine già questa estate dove altre persone eran state” multate”, tra cui una dipendente di un supermercato della zona.

Ancora numerosi i fotogrammi da analizzare, da Viale Fiume fanno sapere che ci saranno altre sanzioni. Si continuerà sulla strada tracciata: ovvero rigore assoluto in materia ambientale. Del resto, i numeri parlano da soli: oltre 750 i controlli in materia ambientale e oltre 100 le sanzioni comminate.

Molte delle sanzioni comminate sono da 500 euro, in base agli aumenti fortemente voluti dalla Giunta comunale.