Tuffi – Canottieri Mincio-show al Trofeo Splash Diving

Mantova La Canottieri Mincio archivia con soddisfazione il Trofeo “Splash Diving”, una giornata intensa di gare alla piscina “E. Dugoni” e di indicazioni tecniche preziose. L’appuntamento, organizzato dal Settore Tuffi del Comitato Regionale Lombardo, aveva lo scopo dichiarato di preparare gli atleti alle prime prove nazionali della stagione: un banco di prova ideale, quindi, per misurare stato di forma, solidità degli esercizi e capacità di gestione emotiva. La squadra virgiliana, guidata dai tecnici Francesco Priori e Sara Buzzoni, ha risposto con un bilancio ricco e variegato. In categoria C4 sono arrivati subito tre podi che hanno dato il tono alla giornata: oro convincente per Eugenio Gobbetto dal metro, argento per Carlotta Bertagna e bronzo per Diana Vittoria Fidone, entrambe efficaci nel mantenere costanza e precisione. La C3 è stata la categoria più densa di partecipanti e di risultati differenziati. Il doppio bronzo di Olivia Valenti – terza dal metro e dai tre metri – rappresenta il picco di rendimento, mentre Elisa Degli Esposti ha centrato due quinti posti mostrando continuità. Bene anche Agata Cortesi (quarta e sesta), Sofia Artioli (ottava e settima) e Linda Bertagna (undicesima e ottava). Nel settore maschile progressi evidenti per Leonardo Berzoni, sesto e poi quarto, e per Riccardo Matvey Rossi, quinto dal metro.

Il gruppo C2 ha portato la prestazione complessiva a un livello superiore, grazie a una serie di podi pesanti: Ludovica Berzoni ha conquistato bronzo dal metro, oro dai tre metri e quarto posto dai cinque; Caterina Mantovani ha replicato con due argenti e un bronzo; Lorenzo Mariotto ha firmato una tripletta d’oro su tutte le altezze, dimostrando maturità tecnica; Giulio Loreto ha aggiunto un positivo quinto posto. Infine la C1, categoria più esperta, ha confermato la solidità del vivaio mantovano: Stella Goffredi ha ottenuto due bronzi – dai tre e dai cinque metri – e un quarto posto dal metro, mentre Adele Fornasini ha portato un bronzo dal metro e un quinto posto dai tre metri.

Per la Canottieri Mincio, dunque, lo “Splash Diving” è stato molto più di un trofeo: un passaggio formativo verso la scena nazionale e un segnale concreto della crescita del settore tuffi virgiliano. La manifestazione ha permesso agli atleti di confrontarsi con realtà di alto livello, accumulando esperienza preziosa in un contesto competitivo. Il lavoro svolto dallo staff tecnico continua a dare frutti, confermando la bontà del progetto avviato. Un percorso che guarda al futuro con ambizione e fiducia.