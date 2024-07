Distinti pronti, Palazzi: “Siamo nei tempi”

MANTOVA «I lavori per lo stadio proseguono nei tempi programmati rispettando il cronoprogramma. Ecco i nuovi distinti con i seggiolini già moontati, e anche i fari dal lato della tribuna». È questo l’annuncio entusiasta del sindaco Mattia Palazzi che ne dà notizia anche sui canali social. Le opere di adeguamento dello stadio “Martelli” procedono a pieno ritmo. Il tempo stringe, ma stando alle sue parole c’è il giusto margine cronologico per rispettare gli impegni assunti con la società e con la lega della Serie B per concludere tutti gli interventi richiesti entro la metà del mese di agosto, quando il campionato della serie cadetta prenderà il via.

Il colpo d’occhio è notevole: i distinti, ormai abbandonati dall’epoca Lori, sono stati adeguati e le scalinate presentano le comode sedute biancorosse in ossequio ai colori tradizionali della squadra di calcio. Sembrerebbe pertant scongiurato il rischio di inaugurare il campionato in trasferta. Il 4 giugno la società virgiliana ha depositato l’iscrizione al campionato indicando il “Martelli” come impianto di gioco e, in caso di non riuscita dei lavori, lasciando aperta l’opzione per il “Dino Manuzzi” di Cesena. Ipotesi che sembrerebbe nondimeno allontanarsi con il procedere del cantiere ove operano ogni giorno più di venti maestranze.

Il temuto rallentamento per la vertenza in corso riguardo il bando per il sistema di illuminazione non andrà a inficiare il calendario programmato dall’ente locale, proprietario dello stadio.

Restano invece da verificarsi i lavori alle altre richieste della lega, e principalmente ai servizi igienici riservati alle tifoserie ospiti e la sala stampa. Ma anche al riguardo in via Roma domina l’ottimismo. Non dovrebbero esserci problemi, aveva assicurato giorni fa l’assessore alle opere pubbliche Nicola Martinelli, i cui uffici stanno seguendo attentamente l’andamento dei cantieri. (valef)