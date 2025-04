Atletica leggera – Libertas e Rigoletto in evidenza a Cremona

MANTOVA Si gareggia, si vince e si perde, ma perdere non è mai una sconfitta; anzi, è un arricchimento. Ecco, questo è stato per una cinquantina di atleti Libertas alle gare di Cremona. Bella concorrenza in ogni categoria, dai bimbi delle elementari agli Assoluti. E proprio dagli Esordienti arrivano le prime vittorie: Ginevra Negri vince il lungo con 3.98 ed è terza nei 40 ostacoli, Francesca Redini vince il vortex come Samuel Antonioli, 9 anni, con m. 30.60. Bravi sempre in queste gare Sampaya, Savioli e Bertoni. Favolose le ragazze (Prima e Seconda Media). Debutta nell’alto con un buon 2° posto Bianca Tosi a m. 1.31. Volano sui 60 ostacoli Biaggi e Quagliarella rispettivamente quinta e sesta in 10.51 e 10.54. Un buon 1000 per Sandro Torresani col personale a 3.36.91. La staffetta con Lugli, Tosi, Quagliarella e Biaggi vince la serie con un finale travolgente e un ottimo tempo 57.88 che la pone al 2° posto su tutte. Tra le Cadette 2ª piazza per Chiara Triboldi che lancia il disco a m. 23.73 e 4ª nel giavellotto con 22.88; podio anche per Cecilia Bignotti nei m. 2000 con 8.04.58. Tra i Cadetti molto valido nei 100 ostacoli Emanuele Scolari, 3° in 15.47. Tutti personali per Thomas Lipreri, 5.28 nel lungo (persi 20 cm in pedana) e 42.28 nei m. 300, dove si difende bene Luigi D’Amato con 47” netti. Nuovo personale per Alessio Borghi nel giavellotto con m. 31.73. Bravo Lorenzo Pezzini 4° sui 2000 in 7.08.87. Buone prove per Pietro Berarelli che sfodera un quasi 5 m nel lungo ed è 4° nel giavellotto che tira a m 24.59. E’ 5° Nicola Comencini sui 2000, più adatto alle distanze più brevi. Tra gli Juniores, Giulio Veneri vince il peso con 12.56 e Luca Rondini lancia il giavellotto a m 44.32, mentre l’allievo Michele Malagoli a m 35.95. L’allieva Gloria Albertoni è 4ª nel peso con 8.11 e 5ª nel giavellotto con 24.60.

Sempre a Cremona, per l’Atletica Rigoletto brilla Luca Girelli, primo nel salto in alto con 1.63, nuovo record personale di oltre 10 cm. Poi è arrivato secondo nei 60 hs per solo un centesimo con il tempo di 9.74. Secondo posto anche per il discobolo Gabriele Masenelli con m 24, personale di oltre cinque metri, mentre in campo femminile terza Amanda Costi. Quinta Chiara Lulli e sesta Virginia Costi. Nel lancio del giavellotto, sorprendente terzo posto per la saltatrice in lungo Gaia Girelli con la misura 24.76, che poi è giunta quinta in una gara di altissimo livello nel salto in lungo cadette, con l’ottimo personaggio di 4.96, dimostrando di essere già pronta a superare i 5 m. Personale nei trecento di Frida Radenoldi con il tempo di 48.17, e nel salto in lungo ha fatto il personale e con 4.10. Buona la prova di Altea Ravenoldi, cat. Ragazze, giunta sesta nel peso con 7 e 1.10 nel salto in alto. Ottimo esordio nei trecento per Amedeo, chiusi in 43.49. Buone le prove dei mezzofondisti Flavio Piccina, Gabriele Venturelli e Nicole Crucitti nei 1000 e degli ostacolisti Diego Gervasio ed Elisa Simoncelli.