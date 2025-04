Calcio 1a Categoria – Bellini striglia lo Sporting: “Per andare ai play off serve più impegno”

Goito Il tecnico dello Sporting Club Andrea Bellini, non ha nascosto la propria delusione dopo la sconfitta subita domenica scorsa al Boschetto contro il Curtatone, capace di imporsi per 3-2. Un ko pesante, perché sarebbe bastato un pareggio per avere la certezza matematica dei playoff. Invece, tutto rimandato all’ultima giornata, domenica 27 aprile, quando lo Sporting ospiterà il Castelvetro Incrociatello. «Poca cattiveria, poca fame: è questo che ci è mancato – racconta Bellini – ho chiesto alla squadra un impegno maggiore contro i piacentini. Nessuno ti regala nulla, né lo faranno loro. Dovremo metterci tanto del nostro». Il tecnico salva solo parte della ripresa: «Il primo tempo col Curtatone è da dimenticare. Nella ripresa qualcosa in più si è visto, ma non basta. Al momento non penso ai play off, non mi interessa: penso solo alla partita col Castelvetro, all’approccio, all’atteggiamento. Serve una prestazione ben diversa». Intanto, Bellini dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: out Bignardi e Sarpong, in forte dubbio Melegari e Torreggiani.