Tir perde un lastrone di cemento, auto lo colpisce e finisce nel fosso

CASTELBELFORTE I Vigili del Fuoco di Mantova sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 14 a seguito di un incidente stradale a Castelbelforte in località Rampina sulla strada provinciale 249.

Per cause da accertare un camion appena uscito dallo stabilimento adiacente ha perso sulla carreggiata stradale un lastrone di cemento prefabbricato; lo stesso è stato colpito da una autovettura in transito, che a seguito dello scontro è uscita dalla sede stradale.

Il guidatore dopo essere uscito in autonomia dalla vettura è stato affidato alle cure dei sanitari giunti in posto con ambulanza Porto Emergenza ed automedica.

I Vigili del Fuoco accorsi con una squadra dalla sede centrale hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura coinvolta. Presenti sul posto Carabinieri di Marmirolo.