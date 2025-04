Vento forte e pioggia scrosciante: alberi caduti e strade interrotte nel Suzzarese e nell’Alto

MANTOVA – Più di 200 chiamate ai vigili del fuoco tra ieri e oggi, 17 aprile, da buona parte della provincia virgiliana per per interventi relativi a caduta alberi a causa del maltempo che in queste ore imperversa sul territorio. Piante e rami sono caduti nel Suzzarese, nell’Alto Mantovano ma anche nel Viadanese e in alcuni casi, come sulla Sabbionetana poco prima del Comune di Curtatone, il traffico è stato momentaneamente interrotto. Un grosso pioppo è caduto in via Ponte a Viadana, la strada che porta al Po, interrompendo completamente la circolazione e causando danni alle linee elettriche e telefoniche. Problemi anche sulla linea ferroviaria Parma – Brescia.