Mantova Fiorita, il centro storico in fiore il 26 e 27 aprile

MANTOVA È stata presentata questa mattina l’edizione 2025 di Mantova Fiorita, l’evento in programma dal 26 al 27 aprile nel centro storico di Mantova che celebra il connubio tra arte e natura. La città si trasformerà in un giardino a cielo aperto, accogliendo residenti, turisti e appassionati di giardinaggio in un’atmosfera unica all’insegna del divertimento.

“Mantova Fiorita è molto più di una mostra mercato: è un modo per vivere il centro storico in un’atmosfera unica, fatta di bellezza, creatività e natura – dice Iacopo Rebecchi, Assessore del Comune di Mantova al Commercio ed Attività Produttive – Un evento che valorizza il lavoro di artigiani e florovivaisti, richiama visitatori da fuori città e porta nuova energia al commercio locale. Un’occasione che unisce cultura, sostenibilità ed economia in una Mantova sempre più viva e attrattiva”.

“Anche quest’anno siamo entusiasti di sostenere Mantova Fiorita, un appuntamento ormai atteso e consolidato che rappresenta una splendida vetrina per i nostri florovivaisti e un’importante occasione di visibilità per l’Associazione. – spiega Erika Medau, Vicesegretario Confartigianato Imprese Mantova – Per due giorni, nel cuore della primavera, il centro storico di Mantova si trasforma in un giardino a cielo aperto, animato da fiori, colori e iniziative che coinvolgono adulti e bambini. È un momento in cui la città si ritrova, accoglie i visitatori e si lascia avvolgere dalla bellezza e dalla voglia di stare insieme. Un fine settimana all’insegna della bellezza, dei colori e dei profumi, della convivialità e della riscoperta del nostro territorio”.

“Siamo contenti di essere presenti anche quest’ anno a Mantova Fiorita. – spiega Elisa Rodighiero, Direttore Cna Mantova – rappresenta ormai un appuntamento fisso e sta diventando per i mantovani una kermesse imprescindibile che segna l’inizio della primavera. Tutta l’economia mantovana ne risente positivamente perché attira visitatori e turisti anche dalle province limitrofe. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione e gli operatori”.

“Mantova Fiorita giunge alla sua terza edizione, è ormai un appuntamento consolidato e atteso dai mantovani che ne approfittano per acquisti di piante e fiori – spiega Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi – una grande macchia di colore che riempie questa meravigliosa città d’arte. Ma non solo una mostra mercato florovivaistica, l’elemento distintivo che la rende una kermesse unica sono le iniziative e gli eventi collaterali che accompagnano l’evento. Da installazioni floreali, artistiche, ma anche laboratori e spettacoli musicali, giochi antichi e workshop creativi. Due giorni dedicati agli amanti del verde con produttori di artigianato e aziende agricole che riempiranno la città da Piazza Sordello a Piazza Delle Erbe ma anche Piazza Broletto”.

La manifestazione è promossa da CNA Mantova e Confartigianato Imprese Mantova, con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova e porta la firma organizzatrice di SGP Grandi Eventi.