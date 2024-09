Domenica partita Mantova vs Cittadella: chiusura di piazzale di Porta Cerese dalle 12

MANTOVA In occasione della partita di calcio tra Mantova e Cittadella delle 15 allo stadio Martelli, si fa presente che dalle 12 alle 18 si procederà alla chiusura al traffico veicolare ordinario in:

via Brennero, tratto da strada Diga Masetti (esclusa) a piazzale di Porta Cerese;

viale Isonzo, tratto e senso di marcia da via Secchia a piazzale di Porta Cerese;

piazzale di Porta Cerese, tratto da via Parma a via Allende;

via Parma, tratto da via Donati (via Donati è percorribile) a piazzale di Porta Cerese;

via Visi e via Amadei, dall’imbocco da via Bellonci;

via Luzio, tratto da via 8 Marzo a piazzale di Porta Cerese;

Ragazzi del ’99;

viale Te;

piazzale Montelungo;

via Primaticcio.

Si fa presente che strada Diga Masetti rimarrà percorribile in entrata e in uscita da e verso via Brennero (dal quartiere Valletta Valsecchi) ovvero in direzione/provenienza autostrada (A22 MN-Nord).

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi ospiti in:

via Brennero, tratto da via Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese;

piazzale di Porta Cerese, tratto da via Parma/via Luzio/viale Isonzo/via Grossi;

viale Te e in piazzale Ragazzi del ’99 (tratto da piazzale di Porta Cerese fino all’altezza dei civici 11/9 circa di viale Te ovvero fino all’altezza delle barriere fisse).

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi locali ed ai veicoli autorizzati con ingresso da via Primaticcio in:

piazzale Ragazzi del ’99 (tratto interno alle barriere fisse, esclusivamente per i veicoli al servizio delle persone con disabilità e per i veicoli autorizzati);

via Primaticcio, mediante la temporanea rimozione dei dissuasori stradali collocati (cubi di marmo) in prossimità di viale Montello;

viale Te, tratto dal piazzale Montelungo a piazzale Vittorio Veneto/via Primaticcio;

piazzale Montelungo;

piazzale Ragazzi del ’99 (tratto da piazzale Montelungo fino all’altezza delle barriere fisse).

L’imposizione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli, dalle 8 alle 18, in:

in piazzale di Porta Cerese, tratto da viale Risorgimento a via Parma (parcheggio a pagamento e banchine comprese);

in piazza Mozzarelli, tratto prospiciente piazzale di Porta Cerese;

in viale Isonzo, tratto da via Secchia a piazzale di Porta Cerese;

in via Adige;

in viale Te;

in piazzale Ragazzi del ’99, eccetto che per i veicoli dei tifosi ospiti, nel tratto da piazzale di Porta Cerese fino all’altezza delle barriere fisse, tratto esterno le barriere stesse;

in piazzale Ragazzi del ’99, tratto interno alle barriere fisse, eccetto che per i veicoli al servizio delle persone con disabilità e per i veicoli autorizzati;

in piazzale Ragazzi del ’99, tratto esterno le barriere fisse, verso piazzale Montelungo, eccetto che per i veicoli dei tifosi locali;

nell’area di parcheggio di piazzale Montelungo, tratto da piazzale Ragazzi del ’99 fino alla “Bocciofila Mantovana”, eccetto che per i veicoli dei tifosi locali;

in via Primaticcio;

nel parcheggio realizzato nell’area dell’ex scuola media “Kennedy”, eccetto che per i veicoli dei tifosi locali.

Inversione del senso di marcia in via Adige, dalle 12 alle 18, che pertanto diventerà da viale Isonzo a viale Risorgimento.