Calcio Serie B – Dal Gruppo Mantova Salus due defibrillatori per l’Acm

MANTOVA Due moderni defibrillatori semiautomatici portatili sono stati consegnati ieri al Mantova. I due presidi sanitari sono stati donati dal Gruppo Mantova Salus, in aggiunta alla sponsorizzazione come “Official Partner”.

«A pochi giorni di distanza dalla Giornata del cuore (29 settembre) – il commento di Anna, Michele e Guerrino Nicchio, proprietari del Gms – abbiamo pensato di fare questo regalo al Mantova Calcio. In caso di aritmia ventricolare la presenza di un defibrillatore può salvare la vita. Per questo è bene che siano diffusi il più possibile sul territorio e che ci siano figure formate al loro utilizzo. Il 14 novembre al Green Park organizzeremo un corso gratuito dedicato alla cittadinanza per il primo soccorso e affronteremo anche questo tema».

Per sensibilizzare su questo importante tema si è pensato di realizzare anche una nuova puntata di “Ma quante ne sa Mensah!?”, che uscirà nei prossimi giorni sui canali social del Mantova e del Gruppo Mantova Salus.