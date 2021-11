Due violini donati al Conservatorio ‘Lucio Campiani’ dal liutaio Giorgio Scalmati

MANTOVA Due pregiati violini realizzati dal liutaio mantovano Giorgio Scalmati sono stati donati ieri mattina al Conservatorio “Lucio Campiani. È stato lo stesso Scalmati a consegnare i due strumenti “gemelli” nelle mani del Presidente del Conservatorio Giordano Fermi che, esprimendo la propria gratitudine, ha sottolineato l’importanza del gesto, destinato ad arricchire il patrimonio di strumenti di cui dispone il Campiani: “un autentico museo che rappresenta la storia non solo musicale di Mantova”. Nello specifico, i due “Scalmati” verranno messi a disposizione di allievi particolarmente meritevoli che abbiano la necessità di utilizzare strumenti di adeguata qualità. I due violini, recanti al loro interno oltre all’etichetta anche la firma a fuoco dell’autore sia sulla tavola che sul fondo, sono stati costruiti nel 2016 come meticolosa replica di quelli prodotti da Antonio Stradivari. Giorgio Scalmati, – appassionato dilettante di strumenti musicale, come ama definirsi – ha imparato l’arte frequentando il laboratorio in via dei Lattonai del liutaio mantovano Bruno Barbieri e, successivamente, del maestro cremonese Gio Batta Morassi. Un’attività ultraventennale che, pur essendo stata praticata inizialmente nel tempo libero quando di professione era insegnante di Educazione Tecnica alle medie, Scalmati ha potuto affinare e sviluppare ulteriormente dopo aver raggiunto l’età pensionabile dando ulteriore impulso alla sua qualificata produzione. Alla consegna dei due violini hanno assistito anche i maestri Giacomo Vernizzi e Flavio Bortolotti. (gmp)