Esercito, ecco il calendario 2023

MANTOVA Nella cornice di Palazzo Italia, il Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, Generale di Brigata Alfonso Miro, e il Comandante del 4° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera”, Colonnello Manuel Solastri, hanno presentato il Calendario per l’anno 2023 dell’Esercito Italiano.

Il CalendEsercito 2023 è dedicato a quanto accadde nelle settimane che seguirono l’armistizio, a seguito dell’8 settembre 1943, quando i soldati italiani continuarono a combattere per contrastare l’aggressione tedesca. In soli 98 giorni, l’Esercito Italiano seppe reagire, combattere e vincere a Mignano Monte Lungo, rientrando in linea con il I Raggruppamento Motorizzato per liberare il proprio Paese con una determinazione e saldezza morale che con orgoglio fanno dire: “A testa alta”.

L’evento è stato anche occasione di incontro con i ragazzi del Liceo Scientifico Martiri Belfiore di Mantova che hanno potuto apprezzare una mostra storica di cimeli custoditi dal 4° Reggimento del periodo storico afferente alla seconda guerra mondiale.

Inoltre, proprio per i più giovani, è stato allestito un punto informazioni al quale poter rivolgere domande e curiosità sugli sbocchi occupazionali e sulle opportunità di carriera che l’Esercito offre.

Il calendario contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.