Lavori alle reti di distribuzione del gas in centro storico

MANTOVA SEI – Servizi Energetici Integrati, società del Gruppo Tea, nell’ambito del piano di risanamento delle reti di distribuzione del gas vetuste a servizio del centro storico cittadino, con lo scopo di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, ha progettato la sostituzione delle reti esistenti in piazza Virgiliana (tratto compreso tra via Virgilio e via Cairoli) e nelle vie/vicoli Ardigò (tratto compreso tra piazza Dante e via Giustiziati), Cavour (tratto compreso tra via Della Mainolda e piazza Filippini) Chiodare, Fernelli (tratto compreso tra piazza San Giovanni e via Arrivabene), Sant’Anna, Stabili e Virgilio, nonché il rifacimento degli allacciamenti alle utenze fino al confine della proprietà pubblica.

Contestualmente ai lavori di sostituzione della rete del gas si procederà anche alla sostituzione della rete e degli allacciamenti dell’acqua potabile, alla posa dei cavidotti per la fibra ottica e al cavidotto per l’alimentazione delle telecamere di sicurezza. Le strade manomesse dagli scavi verranno provvisoriamente ripristinate con la stesa di uno strato di bitume e, trascorso un periodo non inferiore a sei mesi per consentire un adeguato assestamento degli scavi, si procederà al ripristino dell’intera superficie stradale con pavimentazione dello stesso tipo presente in origine.

Il programma dei lavori prevede le seguenti fasi di intervento:

zona via Cavour-via Virgilio:

via Cavour (tratto compreso tra via Della Mainolda e piazza Filippini) dal 09/01/2023 al 17/03/2023;

piazza Virgiliana (tratto compreso tra via Virgilio e via Cairoli) dal 10/04/2023 al 20/06/2023;

via Sant’Anna dal 21/06/2023 al 23/07/2023;

via Virgilio dal 24/07/2023 al 03/09/2023;

vicolo Chiodare dal 09/01/2023 al 22/02/2023;

vicolo Stabili dal 23/02/2023 al 09/04/2023;

I lavori nelle singole vie e piazze verranno condotti in modo da limitare quanto più possibile l’impatto sulla circolazione veicolare. Con un anticipo di almeno sette giorni sull’inizio dei singoli cantieri, SEI procederà alla consegna porta a porta di volantini su cui saranno indicate le modifiche alla viabilità, alla raccolta differenziata e, dove previsto, le istruzioni per richiedere pass gratuiti per il transito e il parcheggio.