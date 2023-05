Castel Goffredo – Posenato: “Via il traffico pesante, promozione e aziende”

Castel Goffredo Recuperare il centro storico e le sue tradizioni, potenziare lo Smeraldo sul quale i lavori dovrebbero iniziare nel giro di alcune settimane, deviare i mezzi pesanti fuori dal centro abitato per rendere più pulita e percorribile Castel Goffredo, dove c’è anche l’idea di realizzare e segnalare nuove piste ciclabili.

Il candidato sindaco Alfredo Posenato (foto) presenta il programma suo e della sua lista, che prende il nome di Progetto Civico. Una lista che di certo non è nuova all’amministrazione di Castel Goffredo, dal momento che negli ultimi cinque anni ha svolto il ruolo di minoranza consilare e nel quinquennio precedente (2013-2018) vide sindaco proprio Posenato.

«Il centro storico – afferma l’ex sindaco e oggi candidato – ha perso vivacità e assistiamo al suo progressivo abbandono e spopolamento; abbiamo bisogno di identificare, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, proposte in grado di vivacizzarlo e renderlo di nuovo attrattivo». Ma non solo. Tra i numerosi punti programmatici ci sono anche l’intenzione di deviare il traffico pesante fuori dal centro abitato, la realizzazione di nuove piste ciclabili, il potenziamento dello Smeraldo che, negli intenti di Progetto Civico, sarà non solo biblioteca ma anche punto di coworking e luogo di aggregazione. Ci sono poi il sostegno all’economia e al settore imprenditoriale castellano e la rivitalizzazione del parco Fontanella. Non mancano anche l’idea di un’area camper. Infine anche studio e lavoro: l’accensione di un distaccamento di un istituto professionale. (gb)