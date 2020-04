Estorceva denaro a un disabile: 25enne in manette

mantova I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova hanno dato un taglio ad una situazione ormai diventata insostenibile e che andava avanti da quasi un mese. B.R.L., 25enne romeno, senza fissa dimora, nullafacente, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di prevenzione personale, è stato arrestato per estorsione continuata ed aggravata ai danni di una persona con problemi mentali.

L’uomo è stato sorpreso all’interno del condominio ove risiede il disabile, pronto ad una nuova richiesta di denaro, ma questa volta sono arrivati i Carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato e arrestato in flagranza.

L’empatia e sensibilità dei militari, coniugata alle tempestive attività investigative tradizionali, hanno consentito di accertare e ricostruire che l’arrestato, dalla metà del mese di marzo, usando violenza psicologica contro il disabile, in un crescendo di gravità dei metodi, ha costretto la vittima a sborsare denaro, per cifre oscillanti tra i 50 ed il 500 euro, che poi sperperava per cose futili.

L’estorsore è stato quindi accompagnato presso il carcere di via Poma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.