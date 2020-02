Calcio Eccellenza – Mister Pelati: “Castiglione, vai alla riscossa”

CASTIGLIONE «Domenica scorsa a Telgate abbiamo commesso errori grossolani ai quali non siamo più riusciti a rimediare»: così Ivan Pelati, l’allenatore del Castiglione, sintetizza la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la prima della classe. «Ho visto qualche errore di troppo – ribadisce il tecnico rossoblù -, sia individuale che di reparto. Abbiamo provato a rimediare, ma ci siamo trovati di fronte, e non per caso, la miglior difesa del girone».

«La sconfitta – sostiene ancora l’allenatore aloisiano – non ha pregiudicato il nostro posto in classifica. Rimane la prestazione poco convincente di Telgate e, soprattutto, rimangono gli errori, che in questa categoria non si dovrebbero vedere. Diciamo che si è trattato di un episodio a sé stante e ora voltiamo pagina».

«Domani – prosegue Pelati – incontreremo l’Offanenghese, la squadra che ho diretto negli ultimi due anni prima di arrivare a Castiglione. Si tratta di una formazione molto ben organizzata, contro la quale abbiamo la possibilità di rimediare alla gara così così di domenica scorsa. Mi sorprende il fatto che occupi una posizione di classifica precaria. Anche se, a ben guardare, la classifica è cortissima, sia nella parte alta che nella parte bassa. A quanto mi risulta, l’Offanenghese in estate era stata allestita per ben altri traguardi; infatti, come dicevo, pratica un gioco organizzato e impiega giocatori assolutamente di categoria. Domenica scorsa ha incassato tre reti in casa propria dall’altra capolista Lumezzane, ma amici che hanno assistito all’incontro mi hanno riferito che si è trattato di un risultato bugiardo. A mio parere, l’Offanenghese è destinata a migliorare sensibilmente la propria classifica. Una ragione in più perché i ragazzi riprendano la concentrazione persa domenica».

La gara di andata giocata in terra cremonese, come si ricorderà, era terminata 0-0. Mister Pelati deve rinunciare a Botticini e deve verificare le condizioni di Guagnetti e Daeder. (gi.bo.)