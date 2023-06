Giovedinbuskers, gli artisti in piazza

MANTOVA Prosegue con successo la rassegna #vascheincittà, nata dalla collaborazione tra Comune di Mantova e Fondazione U. Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, con eventi che, a cura delle realtà del territorio, animano il centro storico di Mantova nei weekend e durante la settimana. Nell’importante cartellone di iniziative, vengono inaugurati gli appuntamenti, a cura di Fondazione Artioli, giovedinbuskers, che si terranno oggi, giovedì 27 luglio, e giovedì 28 settembre.

Giovedinbuskers rappresenta lo speciale appuntamento con le compagnie di artisti che per l’occasione scenderà nelle piazze del centro storico di Mantova per portare le molte sfumature dello spettacolo in piazza. L’arte dei Buskers, o artisti di strada, il cui nome trova la propria etimologia dallo spagnolo “buscar” (in italiano “cercare”), proprio nel ricercare quel contatto visivo ed emotivo con il pubblico sviluppa l’intensità dei momenti emozionali che si materializzano nei luoghi della quotidianità come, appunto, le piazze.

Alcuni tra i luoghi più suggestivi della città di Mantova, durante questi appuntamenti speciali si vestiranno di nuovo stupore nell’atmosfera della sera, diventando i tre prestigiosi scenari per altrettante performance:

Piazza Sordello, Piazza Concordia, Piazza Erbe e Piazza Marconi ospiteranno ognuna tre set performativi, il primo all’ora alle 19:30, il secondo alle 21 e il terzo alle 22:30. Si parte oggi con il Collettivo Lem, Compagnia Tersicore e Rubens Teatro. Collettivo Lem, in piazza Erbe darà vita a un mondo musicale, suonato rigorosamente live, che a partire dagli anni ’50 arriva fino ai giorni nostri, spaziando dal pop al rock.

Compagnia Tersicore, in Piazza Sordello, con “Amor-Mito” intreccia teatro, danza aerea e lettura in una performance suggestiva ispirata alle metamorfosi di Ovidio.

Rubens Teatro porta lo spazio di Piazza Concordia indietro nel tempo fino agli anni ’20, in una performance incredibilmente frizzante durante la quale personaggi insoliti e comici si cimentano in musica, balli e sketch comici.