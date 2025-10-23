Festa delle Lumere: la magia della zucca torna sul Lungorio

MANTOVA È tutto pronto per la festa delle Lumere in programma domenica 26 ottobre sul Lungorio. La manifestazione, giunta alla 29 edizione, è stata presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Mantova dal vicesindaco Giovanni Buvoli, dall’assessore al commercio e attività produttive del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi, per Regione Lombardia dal consigliere Marco Carra e da Catia Badalucco, in rappresentanza della consigliera regionale Paola Bulbarelli, e per il Consorzio agrituristico mantovano dal direttore Marco Boschetti e dalla responsabile ufficio progetti Michela Bastoni. La giornata prenderà il via alle 10 con il laboratorio per bambini gratuito e su prenotazione Colora la tua zucca, realizzato in collaborazione con Desueto Lab. Alle 11.30 sarà di scena il ritmo dei Moruga Drum. Alle 14, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio dedicato ai semi di zucca. Alle 16 l’artista Billy Bolla si esibirà con uno spettacolo di bolle di sapone, mentre alle 17 l’appuntamento è con i burattini di Giorgio Gabrielli. Per tutta la giornata il Lungorio ospiterà la mostra di oltre 150 varietà di zucche, curate dalla Pro Loco di Piozzo. Non mancheranno intagliatori esperti, gli stand gastronomici, circa una quarantina, dedicati alla zucca in tutte le sue declinazioni, con proposte di street food e prodotti agricoli del territorio. “L’evento – ha sottolineato Buvoli – rappresenta un momento di incontro e di festa per tutta la città, capace di unire tradizione, cultura contadina e divertimento per ogni età”. Boschetti, dal canto suo, ha ricordato che l’origine della festa delle Lumere affonda nelle antiche usanze rurali del territorio mantovano. Nella notte di Ognissanti le campagne si illuminavano con le “lumere”. La festa è stata promossa dal Consorzio Agrituristico Mantovano, con il patrocinio del Comune di Mantova, della Provincia di Mantova, della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, del Consiglio della Regione Lombardia e con il contributo di Tea Energia spa e degli altri enti patrocinanti.