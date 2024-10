Festa per i 100 anni del Liceo Artistico Giulio Romano

MANTOVA Ieri, presso il Liceo Artistico “Giulio Romano”, si sono svolte le celebrazioni per i 100 anni di istruzione artistica della città. La ricorrenza, che ha visto la partecipazione di studenti, docenti, ex allievi e autorità locali, ricevendo il patrocinio della Provincia e del Comune di Mantova, è un tributo alla storia e all’innovazione artistica dell’istituto, dove tradizione e modernità sono unite da un secolo. L’evento, denominato “Inciso nell’Arte,” ha svelato una monumentale opera artistica composta da sei pannelli graffito, ora esposti permanentemente sulla facciata che si affaccia sul giardino dell’Anconetta. Questi lavori, realizzati sotto la guida del professor Ermanno Poletti, sono frutto di un progetto pluriennale, finanziato da fondi europei e ministeriali (PON e PNRR) e riflettono le diverse epoche della storia della scultura. Il graffito, tecnica rara e affascinante, ha permesso agli studenti di riprodurre sculture iconiche in modo duraturo. La realizzazione è stata particolarmente sostenuta dalla dirigente scolastica Alida Irene Ferrari, che ha voluto offrire alla scuola un segno tangibile e permanente dell’impegno artistico dei suoi studenti. «Abbiamo voluto abbracciare la storia dell’arte attraverso il graffito, rendendo omaggio alla tradizione e all’innovazione artistica», ha dichiarato la dirigente. Dopo l’inaugurazione dei pannelli, è stato presentato un busto inedito di Giulio Romano, scolpito dagli studenti della classe 5^LD, ispirato al ritratto dell’artista realizzato da Tiziano e conservato al Museo di Palazzo Te. Quest’opera testimonia la volontà del liceo di coinvolgere gli studenti in progetti artistici che rendano omaggio alle grandi figure della storia dell’arte mantovana. La giornata si è conclusa con una proiezione di videomapping, realizzata dai ragazzi dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale. Grazie alla collaborazione con Zero Beat e Pantacon, il video “Graffiti d’artista, video making of” ha documentato la genesi dei pannelli a graffito, seguito dal suggestivo videomapping “100 anni di Giulio Romano,” una narrazione visiva e sonora che ha illuminato la facciata del cortile interno.