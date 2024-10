Auto storiche oggi in piazza Sordello per il 30esimo Trofeo Marco Magelli

MANTOVA Oggi Amams Tazio Nuvolari con la manifestazione per auto storiche “Sulle strade di Nivola”, celebra il 30° anniversario del trofeo intitolato ad uno dei suoi fondatori: Marco Magelli. Le vetture si ritroveranno in piazza Sordello dalle 8 per le verifiche prima della partenza fissata per le 10.30. Le vetture, dopo un percorso di circa 140 km con 60 prove cronometrate, ritorneranno in piazza Sordello attorno alle 14.45. Una giornata all’insegna del ricordo di Marco e della sua immensa passione per il motorismo storico. A Claudio Scapinello, presidente di Amams Tazio Nuvolari abbiamo chiesto qual è stato il contributo di Marco e quale il suo lascito? “Oltre ad essere un cultore delle auto storiche – ha detto Scapinello -, da persona qualificata ma soprattutto sensibile ed appassionata, ha da subito compreso che se l’associazione voleva crescere ed affermarsi come punto di riferimento sul territorio, doveva strutturarsi, farsi conoscere e promuovere attività sportive; in un contesto, quello delle auto storiche che nel 1986 ancora non esisteva, almeno per come lo conosciamo oggi. Così in Amams nacque persino un giornale, La Tartaruga, testata giornalistica regolarmente editata fino ad oggi, e le prime manifestazioni come la Tartaruga d’Oro. Oggi ci sono molte realtà che si occupano di motorismo storico nel nostro territorio, ma a partire dal 1986, a Mantova, c’era solo Amams e Marco aveva intuito che c’era molto da fare per valorizzare il patrimonio motoristico locale”. “Ai tempi di Marco c’era solo un gruppo, sebbene molto competente, di amici e pochi, anzi pochissimi soci: forse appena 30. Oggi Amams, anche grazie all’indirizzo e alla guida che Marco e gli altri fondatori hanno dato, è una realtà con oltre 2.400 associati”. Appassionato anche il ricordo di Luca Bergamaschi, tra i fondatori di Mantova Corse ed ex-curatore del Museo Tazio Nuvolari: “Marco è stato un grande amico di Mantova Corse. Io insieme a Claudio Rossi, Marco Marani e Fabio Novelli che provenivamo dal mondo dei rally, nel 1991, un anno prima del centenario della nascita di Nivola, avevamo intenzione di ridare vita al Gran Premio Nuvolari e grazie alla competenza di Marco abbiamo organizzato insieme ad Amams TN le prime edizioni del Gp”.