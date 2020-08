Festivaletteratura ai tempi del Covid, da martedì biglietti in vendita per i soci

MANTOVA – Mancano pochi giorni all’apertura della biglietteria: martedì aprirà per i soci Filofestival, mentre da venerdì aprirà per tutti. Per garantire la sicurezza di pubblico e volontari, evitando gli assembramenti in biglietteria e sui luoghi degli eventi, l’intero sistema di biglietteria è stato rivisto rispetto ad anni precedenti. Queste sono le principali novità. Acquisto online: l’acquisto avverrà unicamente online, attraverso il sito festivaletteratura.it. Presso la Loggia del Grano saranno comunque attive alcune postazioni di supporto all’acquisto per chi si trova in difficoltà. Il pagamento attraverso il sito sarà possibile esclusivamente con carta di credito, carta di debito, PostePay e Amazon Pay; Biglietti (stampabili) in pdf: dopo l’acquisto si riceverà un’email con i biglietti di tutti gli eventi scelti, ogni biglietto riporterà un codice QR. Per accedere agli eventi bisognerà mostrare il biglietto, o stampato o sulla schermata del cellulare. NB: non sarà necessario passare dalla Biglietteria a ritirare i biglietti come in precedenza. Accessi scaglionati e posti numerati: per evitare assembramenti sui luoghi degli eventi abbiamo previsto accessi scaglionati: l’orario di accesso sarà riportato sul biglietto. I posti a sedere saranno numerati e indicati anch’essi sui biglietti (l’assegnazione del posto avverrà automaticamente). Non ci saranno biglietti in vendita sul luogo dell’evento: per evitare code e assembramenti, quest’anno non sarà possibile acquistare biglietti sui luoghi. Prenotazioni anche per molti degli eventi gratuiti: per accedere agli eventi – gratuiti – delle rassegne Accenti, Profezie e Streaming sarà necessario prenotare online (per gli streaming solo se si intendono seguire sui luoghi del Festival, per chi li segue da casa o comunque attraverso il sito 2020.festivaletteratura.it la fruizione sarà del tutto libera). La procedura di prenotazione sarà uguale a quella dell’acquisto on-line.