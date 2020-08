Il 4° rgt “Peschiera” ha un nuovo comandante: il colonnello Luigi Tufano

MANTOVA – Alla caserma San Martino, alla presenza del Comandante dell’Artiglieria Controaerei, Generale di Brigata Fabrizio Argiolas e delle massime autorità civili e religiose della città, si è svolto l’avvicendamento del comandante del 4° reggimento artiglieria controaerei “Peschiera”. Il colonnello Giuseppe Amodio, dopo circa due anni e mezzo alla guida del reparto, ha consegnato la Bandiera di Guerra del 4° reggimento artiglieria controaerei al colonnello Luigi Tufano. Nel corso di questi anni, il reggimento è stato impiegato in Turchia con l’operazione “Sagitta”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, fornendo in particolare supporto alla cittadinanza in occasione della recente emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da CoViD-19. Il colonnello Tufano, proveniente dal comando delle forze operative terrestri di supporto, ha da poco concluso un impiego fuori dal territorio nazionale e assume il comando del reparto con la consapevolezza che il 4° reggimento, divenuto ormai punto di riferimento per la Difesa aerea nazionale e Nato.