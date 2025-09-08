Festivaletteratura, sicurezza al top: i complimenti del Prefetto

MANTOVA Il Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi, con riferimento allo svolgimento dell’importante manifestazione “Festivaletteratura” tenutosi a Mantova dal 3 al 7 settembre scorsi, iniziativa culturale a carattere internazionale, esprime apprezzamento per l’efficace dispositivo di controllo predisposto dai vertici delle Forze di Polizia territoriali (Questore e Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) e per l’attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico mostrata sul campo dagli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

La loro costante presenza e professionalità ha permesso lo svolgimento dei numerosi eventi -oltre 300- in un clima di serenità e sicurezza, consentendo ai cittadini e ai numerosi visitatori italiani e stranieri -complessivamente circa 69mila – di vivere pienamente lo spirito della manifestazione e godere delle bellezze della città di Mantova.

Il Prefetto sottolinea inoltre l’importanza della stretta collaborazione con il Comune di Mantova e tra le Forze di Polizia a competenza generale e la Polizia Locale di Mantova, che hanno operato in piena sinergia per garantire un servizio di vigilanza e controllo puntuale ed efficiente.

Va inoltre rimarcata anche la preziosa azione di supporto a carattere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (a partire dal Comandante Provinciale) e di pronto intervento degli operatori del soccorso sanitario, che hanno garantito, insieme ai volontari, un presidio costante ed un’assistenza immediata a chiunque ne avesse avuto bisogno, contribuendo anch’essi in modo determinante alla sicurezza complessiva dell’evento, tenutosi sempre in un contesto accogliente e pulito.

Il Prefetto desidera, infine, riconoscere il prezioso contributo degli organizzatori del Festival, che con impegno e dedizione hanno collaborato attivamente con le istituzioni per la buona riuscita della manifestazione.

Quello espresso, ha infine evidenziato il Prefetto, è il risultato di un brillante lavoro di squadra che ha ulteriormente valorizzato le sinergie in essere, dispiegatesi anche nelle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a vantaggio della comunità.