Calcio Prima Categoria – Coppa Lombardia: la Dinamo ribalta il Suzzara (2-1), nulla di fatto tra LPA e Serenissima (0-0)

GONZAGA La Dinamo Gonzaga batte in rimonta il Suzzara, per 2-1, al termine di una sfida combattuta. Primo tempo equilibrato con poche occasioni, sbloccato al 27’ dagli ospiti: Agosti serve Sassi che penetra in area e mette in mezzo per Meloni, pronto al tap-in dello 0-1. Nella ripresa la Dinamo alza il ritmo e trova il pari al 70’ con il neoentrato Bozzolini, bravo a girarsi e a scaricare un destro potente e rasoterra che non lascia scampo a Bertolani. Nel finale, al 92’, i locali restano in dieci per l’espulsione di Lonighi, ma la squadra non si arrende. Al 94’ Rainone sfonda sulla corsia destra e pennella un cross preciso per Cataldo, che di testa firma il 2-1 e completa la rimonta. Da segnalare l’infortunio a Zuccati, appena entrato, costretto a uscire dopo uno scontro aereo.

COLORNO (Pr) Finisce a reti bianche la sfida tra La Piccola Atene e la Serenissima. La partita comincia in modo equilibrato. Dopo 15 minuti di studio, la Serenissima prende il pallino del gioco ma senza mai affondare il colpo e l’LPA regge bene l’urto. Da segnalare un legno per parte: prima la traversa di Poerio (LPA) su punizione; poi, sempre su punizione, incrocio pieno di Mazzocchi (Serenissima). Anche nel secondo tempo la formazione ospite parte forte creando diverse occasioni, ma i locali resistono grazie a due parate decisive di Lampo e ad un salvataggio sulla linea di Vaccari. Mercoledì La Piccola Atene sarà di scena a Suzzara, mentre la Sere ospiterà la Dinamo Gonzaga.