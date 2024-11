Fine settimana più freddo e con tempo in lento peggioramento

MANTOVA L’aria più fredda e secca che sta affluendo da diversi giorni su buona parte d’Europa e sull’Italia ha prodotto un certo calo termico anche sull’Italia, in particolare sulle regioni centrali e meridionali, dove ieri mercoledì è tornata la pioggia in misura copiosa. La regione padana ha conosciuto anche le prime, deboli gelate con temperature di poco al di sotto dello zero anche nel mantovano (-1° nelle zone rurali nel primo mattino di mercoledì e di stamattina). Anche ieri notte nuovi apporti freddi hanno provocato un veloce peggioramento e un ulteriore calo termico. Il freddo notturno persisterà di conseguenza anche nei prossimi giorni, in attesa di un peggioramento del tempo che tra domenica e lunedì porterà molte nubi e qualche goccia di pioggia dopo quasi tre settimane. Il fine settimana trascorrerà quindi fra sole e nubi e temperature stabili. I modelli previsionali già inquadrano una serie di perturbazioni destinate a riportare le piogge entro pochi giorni anche sul nord Italia – oltre alla neve sulle Alpi a quote relativamente basse – dopo quasi tre settimane di assenza. Un primo assaggio perturbato, sebbene non aggressivo, sarà fra domenica e lunedì. Con il nord Italia non sarà così aggressivo ma appare in grado di produrre, nella giornata di lunedì, deboli piogge dall’Emilia verso sud, unitamente ad un calo delle temperature, più sensibile in quota, dove oltre i 1300 metri cadranno le prime, leggere nevicate della stagione. Sulla base delle ultime indicazioni modellistiche, la probabilità di pioggia nel mantovano saranno tuttavia molto contenute. La copertura del cielo manterrà le temperature su valori bassi; domenica le massime del giorno non saliranno oltre i 9/10 gradi. Ben più importante sarà il peggioramento successivo, in programma attorno alla metà della settimana. Tra martedì e mercoledì tutto il nord Italia sarà investito da una corrente polare capace di abbattere di diversi gradi le temperature. Il freddo in arrivo in quota scaverà un minimo di bassa pressione sull’alto Tirreno capace di apportare diverse ore di maltempo, ovvero piogge moderate in pianura e neve oltre i 1200 metri di quota. In Piemonte e sull’Emilia la neve potrà scendere anche a quote più basse, localmente anche attorno ai 700 metri. Anche in questo caso la probabilità di pioggia nel mantovano non supererà il 40/50%. Farà di sicuro molto più freddo. Tra giovedì 21 e domenica 24, tornerà il gelo notturno con temperature minime fino a -5° nelle zone rurali e massime diurne comprese fra 6 e 8 gradi appena.