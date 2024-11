Giorgia, un addio lungo tre giorni

SAN BENEDETTO PO Dopo il nulla osta alle esequie, è arrivata ieri sera la conferma che i funerali di Giorgia Coraini – la giovane deceduta martedì dopo essere stata investita da un’auto – si svolgeranno lunedì 17 novembre alle 15 nella basilica polironiana di San Benedetto Po. Nella giornata di ieri è arrivata anche la conferma che sarà possibile darle un ultimo saluto domani, sabato 16 novembre a partire dalle 12, sempre nella basilica polironiana. La salma della giovane rimarrà esposta, quindi, fino a lunedì pomeriggio – tre giorni di veglia – nella cappella di San Simeone affinché chi lo volesse possa recarsi in chiesa per salutare Giorgia, stringendosi nel dolore alla famiglia. L’intera comunità di San Benedetto piange la 15enne che frequentava la seconda classe all’Istituto Bonomi Mazzolari a Mantova. Giorgia aveva anche una grande passione sportiva: il calcio. Era una grande tifosa del Mantova, come il papà Cristian, e per questo la tifoseria biancorossa ha espresso un messaggio di cordoglio su facebook ed esposto uno striscione per ricordare la 15enne. Una delegazione del Mantova calcio, poi, sarà presente lunedì ai funerali.

Il Comune ha espresso alla famiglia la propria vicinanza con un messaggio su Fb in cui si legge: “La prematura scomparsa di Giorgia Coraini ha suscitato un immenso dolore e commozione in tutti i cittadini di San Benedetto Po. In segno di rispetto e affetto, la nostra Città si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

Il sindaco Roberto Lasagna, che fin dal momento dell’incidente ha seguito con profonda partecipazione tutta la tragica vicenda cercando di stare vicino anche alla famiglia della giovane, ha proclamato il lutto cittadino per i giorni dei funerali che saranno fissati non appena arriverà il via libera del magistrato al rilascio della salma.